OTSEBLOGI | Venemaa andis ulatusliku löögi Ukraina energiataristule

Plahvatustest teatati Volõni, Hmelnõtskõi, Odessa, Rivne ja Kirovohradi piirkondades. Kiievi, Tšernivtsi ja Lvovi oblastites teatati, et tulistati alla vaenlase rakette, vahendab Meduza uudisteagentuurile RBC-Ukraine viidates.

Hmelnõtski linnavolikogu teatas, et linnas puudub rünnaku tagajärjel elekter ja kutsus elanikke üles vett varuma, sest ka see lülituvat peagi välja.

Volõni oblastis asuva Lutski linnapea Igor Polištšuk teatas, et Venemaa rünnak tabas linnas auvat energiarajatist. Tema sõnul puudub osal linnast elekter. Polištšuk kutsus linnaelanikke üles vett varuma. Ta lisas, et rünnakus sai kannatada ka elumaja ning haavata sai üks tsiviilisik.

Teateid elektrikatkestustest on tulnud ka Odessa ja Kirovohrradi oblasti elanikelt.

Rivne linnapea Oleksandr Tretiak teatas, et kannatada sai kriitilise tähtsusega infrastruktuuri objekt ja ümbruskonna elanikud evakueeriti kodudest. Ohvritest pole veel teatatud, vahendab The Kyiv Independent.

Venemaa kavatseb ilmselt õhku lasta Kahhovka hüdroelektrijaama ja süüdistada selles Ukrainat, et takistada Ukraina vägedel taganevate venelaste jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, teatab Sõjauuringute Instituut (ISW).

Venemaa võib Kahhovka tammi, mis Ukraina presidendi teatel on juba mineeritud, õhku lasta, et takistada Ukraina vägedel Vene vägede jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, kirjutas ISW.

ISW teatas, et Venemaa võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis takistaks Ukraina vägede lähenemist Krimmile.

Varem on nii ISW kui Ukraina president Voldõmõr Zelenskõi teatanud, et Venemaa kavatseb tammirünnakus süüdistada Ukrainat. Zelenskõi sõnul on venelased tammi mineerinud.