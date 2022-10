OTSEBLOGI | ISW: Venemaa kavandab „ajaloolise katastroofi“ korraldamist, et julgestada oma taganemist Hersonist

Venemaa võib Kahhovka tammi, mis Ukraina presidendi teatel on juba mineeritud, õhku lasta, et takistada Ukraina vägedel Vene vägede jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, kirjutas ISW.

ISW teatas, et Venemaa võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis takistaks Ukraina vägede lähenemist Krimmile.

Varem on nii ISW kui Ukraina president Voldõmõr Zelenskõi teatanud, et Venemaa kavatseb tammirünnakus süüdistada Ukrainat. Zelenskõi sõnul on venelased tammi mineerinud.

Zelenskõi ütles neljapäeval, et tammi õhkulaskmise tagajärjel tabaksid üleujutused rohkem kui 80 asulat, sealhulgas Hersoni linna. Ukraina riigipea märkis, et Kahhovka hüdroelektrijaam on üks suurimaid energiaobjekte Ukrainas ja selle tamm hoiab kinni umbes 18 miljonit kuupmeetrit vett. Ta nimetas tammi õhku laskmist „ajaloolise katastroofi“ korraldamiseks.

„Need on sadu tuhandeid inimelusid. See on üks suurimaid terrorirünnakuid inimkonna ajaloos,“ sõnas Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševitš reede õhtul ühismeedias.

Vene vägede ülemaks Ukrainas määratud kindral Sergei Surovikin ütles teisipäeval, et Kiiev valmistavat ette Kahhovka hüdroelektrijaama ründamist.

Kahhovka hüdroelektrijaam asub viie kilomeetri kaugusel Venemaa okupeeritud Nova Kahhovka linnast Hersoni oblastis. Tegemist on Dnepri hüdroelektrijaamade kaskaadi kõige viimase, kuuenda astmega.

Iraani droonide Shahed-136 allatulistamise efektiivsus kahe nädala jooksul on olnud 85%, teatas Ukraina õhujõudude väejuhatuse esindaja Juri Ihnat reedel.

Ihnat lisas, et alates esimesest Iraani droonide kasutamise juhtumist, mis leidis aset 13. septembril, kuni praeguseni on sõjaväelased omandanud teatud arusaama, kuidas neid tuvastada ja hävitada.

Ihnati sõnul saavad Iraani droonide vastu efektiivsed olema ka erinevat liiki ja klassi lääne sõhutõrjesüsteemid, mida hakatakse Ukrainasse saatma.