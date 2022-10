BLOGI | Hersoni linna elanikud said käsu viivitamatult evakueeruda

Venemaa kavatseb ilmselt õhku lasta Kahhovka hüdroelektrijaama ja süüdistada selles Ukrainat, et takistada Ukraina vägedel taganevate venelaste jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, teatab Sõjauuringute Instituut (ISW).

Ukraina presidendikantselei personaliülema asetäitja Kõrõlo Tõmošenko teatas Telegramis, et rünnakute tõttu jäi elektrita üle 1,4 miljoni majapidamise.

Ukraina riigile kuuluv võrguoperaator Ukrenergo teatas laupäeval, et Venemaa rünnakud energiarajatistele võivad olla hävituslikumad, kui 10.–12. oktoobri rünnakud. Ukrenergo teatas, et Venemaa rünnakute tõttu tekitatud üha suuremad kahjud energiaobjektidele on sundinud ettevõtet piirama elektrivarustatust kogu Ukrainas.

Plahvatustest teatati Volõni, Hmelnõtskõi, Odessa, Rivne ja Kirovohradi piirkondades. Kiievi, Tšernivtsi ja Lvovi oblastites teatati, et tulistati alla vaenlase rakette, vahendab Meduza uudisteagentuurile RBC-Ukraine viidates.

Januševitši sõnul on teada, et vene okupantidega koostööd teinud kollaborandid lahkuvad Hersoni linnast koos oma perede ja varaga.

Hersoni ametlik kuberner Jaroslav Januševitš teatas eile õhtul Telegramis, et Hersonis käivad aktiivsed lahingud ja Ukraina on Vene okupantide käest vabastanud 88 asulat.

Venemaa võib Kahhovka tammi, mis Ukraina presidendi teatel on juba mineeritud, õhku lasta, et takistada Ukraina vägedel Vene vägede jälitamist sügavamale okupeeritud Hersoni oblastisse, kirjutas ISW.

ISW teatas, et Venemaa võimud võivad arvata, et tammi õhkulaskmine loob Hersoni oblasti idaosa ümber puhvertsooni, mis takistaks Ukraina vägede lähenemist Krimmile.

Varem on nii ISW kui Ukraina president Voldõmõr Zelenskõi teatanud, et Venemaa kavatseb tammirünnakus süüdistada Ukrainat. Zelenskõi sõnul on venelased tammi mineerinud.

Zelenskõi ütles neljapäeval, et tammi õhkulaskmise tagajärjel tabaksid üleujutused rohkem kui 80 asulat, sealhulgas Hersoni linna. Ukraina riigipea märkis, et Kahhovka hüdroelektrijaam on üks suurimaid energiaobjekte Ukrainas ja selle tamm hoiab kinni umbes 18 miljonit kuupmeetrit vett. Ta nimetas tammi õhku laskmist „ajaloolise katastroofi“ korraldamiseks.

„Need on sadu tuhandeid inimelusid. See on üks suurimaid terrorirünnakuid inimkonna ajaloos,“ sõnas Hersoni oblasti kuberner Jaroslav Januševitš reede õhtul ühismeedias.