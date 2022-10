Marko Kaljuveer kandideerib Riigikogu valimistel Isamaa nimekirjas

„Konservatiivne maailmavaade ja Isamaa pikaajalised prioriteedid haridusvaldkonnas on need, mille põhjal otsustasin kandideerida Isamaa nimekirjas. Tegutsen praegu õpetajana Saue Koolis ning Eesti hariduse ja eestikeelse õppe käekäik on minu jaoks väga olulised,“ ütles Kaljuveer.

Kaljuveer põhjendas Delfile oma otsust sellega, et tema väärtused ja maailmavaade kattuvad Isamaaga. „Kõik need kristlikud väärtused ja haridusküsimused, mis on väga tähtsad minu jaoks ning loomulikult riigikaitse. Kõik need põhiküsimused on Isamaaga väga sarnased,“ sõnas ta.

Kaljuveer lisas, et tahab haridusvaldkonnas seista just õpetajate ning neid puudutavate murede eest. Ta märkis, et ise õpetajana töötades näeb ta murekohti väga lähedalt.

„Eks see mõte veel areneb, mis seal muutma peaks. Õpetajate palgad võiksid veel rohkem tõusta ja kindlasti tuleks midagi välja mõelda, et saada neid kooli rohkem, õpetajaid on liiga vähe. Oleneb küll koolist ja klassist, aga üleüldiselt olen tähele pannud, et klassid on liiga suured ja õpetajad ei pea vastu. See pole normaalne olukord,“ sõnas ta.

Kaljuveeri sõnul on vara veel rääkida potentsiaalsetest koalitsioonipartneritest või kellega Isamaa koostööd eelistada võiks. „Las ma natuke nüüd sätin oma asju, ma ei ole ikkagi veel poliitik ja see on selles mõttes veidi kiirustamine,“ ütles ta.



Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tervitab Kaljuveeri liitumist Isamaa meeskonnaga. „Marko Kaljuveer on isamaaliste vaadetega arvamusliider ja silmapaistev avaliku elu tegelane, kes väärtustab eesti keelt ja kultuuri. Tema teadmistel ja pikaajalisel kogemusel meediamaastikul on suur väärtus ning usun et tema siirdumine poliitikasse loob uut kvaliteeti,“ rääkis Seeder.



Marko Kaljuveer on tuntud spordiajakirjanik ja arvamusliider. Tal on Tartu Ülikooli magistrikraad ajakirjanduses ja ta on end täiendanud Norra Ajakirjanike Instituudis. Kaljuveer on töötanud Eesti Rahvusringhääälingus toimetaja, peaprodutsendi ja sporditoimetuse juhatajana ning AS Postimees Grupi peaprodutsendina. Kaljuveer on nii ERR-s kui Kanal 2-s juhtinud suuri teleprojekte ja vahendanud olümpiamänge 12 korda, viimati Pekingis peetud taliolümpiamängud sel aastal.