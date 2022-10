Mart Helme (EKRE) esitas sel nädalal Keit Pentus-Rosimannuse kohta prokuratuurile kuriteokaebuse. Vastavas pressiteates rõhutas ta, et tugines ka tema juhitava riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tööle. Teiste komisjoniliikmetega polnud ta oma sammu kooskõlastanud ja see on nüüd põhjustanud paksu verd.