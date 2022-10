Murtud roided ning tohutu kogus verevalumeid: poega süüdistatakse eaka ema tapmises

Mullu 19. detsembri õhtul veidi enne kella nelja sai häirekeskus kõne ühest Tammelinna majast Tartust. Helistas Aivar Vaikla, kes teatas telefonis, et tema ema on surnud. Käsi olevat Viive Vaiklal veel soe olnud, ent Aivar oli kindel, et tema ema on meie seast lahkunud. Häirekeskus saatis sündmuskohale kiirabi, kes tuvastas, et vanadaam on tõesti surnud ja pani kirja tema kehavigastused. Enne sündmuskohalt lahkumist annavad nad juhtumi üle politseile.