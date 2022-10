Jaanus Karilaid: EKRE jagab inimesi omadeks ja võõrasteks. Keskerakond ei lükka inimesi idanaabri juurde

„Kinnitan, et kõikide ennustustajate kiuste läheb meil hästi ning meil on palju tegutsemistahet,“ ütles Karilaid. Ta lausus, et Keskerakond eristub teistest selgelt ning pakub alternatiivi Reformierakonnale ja EKRE-le.

Ka teine varasem koalitsioonipartner EKRE sai Karilaiu kriitika osaliseks: „EKRE-st eristub Keskerakond sellega, et meie ei eralda inimesi omadeks ja võõrasteks.“ Ta ütles, et Keskerakonna poliitiline missioon on teha kõik, et Eestis elavad inimesed tunneksid end Eesti riigi osana. „Meie ei lükka oma inimesi idanaabri juurde.“