KAART | Kahhovka hüdroelektrijaama tammi purunemisel jääks vee alla kümneid asulaid

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas eile oma igaõhtuses videopöördumises, et venelased on Kahhovka hüdroelektrijaama tammi mineerinud.

„Venemaa valmistab teadlikult ette pinda ulatuslikuks katastroofiks Ukraina lõunaosas. Meil on informatsioon, et Vene terroristid on mineerinud Kahhovka hüdroelektrijaama tammi ja agregaadid,“ ütles Zelenskõi.