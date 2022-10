VIDEO | Päästeameti juhi kandidaat Margo Klaos: kriisiolukorras peaks igaüks olema võimeline vähemalt nädala iseseisvalt hakkama saama

Margo Klaosi sõnul peaks igaüks läbi mõtlema, kuidas kriisiolukorras hakkama saada.

Kas palgatõus, mille päästjad said, on piisav?

See on hea ja väga tänuväärne algatus järgmiseks aastaks. Ma loodan ja teen ise tööd selle nimel, et see palgatõus jätkuks ka edaspidi. Esmalt samasuguste sammudega ja et hiljem, kui oleme jõudnud vähemalt sellele tasemele, et päästja miinimumpalk on 1,2 Eesti keskmist, tõuseks palk vastavalt elukallidusele.

Olete tegelenud Eesti elanikkonnakaitse eestvedamisega. See ei sõltu ainult riigi tegevusest, vaid meie igaühe ettevalmistusest. Nüüd on teil võimalik ka rahvale sõnum saata. Mida peaksime praeguste akuutsete kriiside puhul tegema?

Kõige tähtsam on see, et iga inimene arvestaks sellega, et meid ilmselgelt tabavad aeg-ajalt mingid kriisid. Praegu, kui Venemaa ründab Ukrainat ja käib aktiivne sõda, mõjutab see ka meid. Peame olema valmis sõjaliste tegevuste mõjudega, sealhulgas ka elektrikatkestustega tegelemiseks. Minu suur palve kõigile on: ühenädalane iseseisev hakkamasaamine on miinimum, mida igaüks saab enda kodus läbi mõelda ja mida saab ette valmistada.

Päästeamet andis värskelt uuesti välja käitumisjuhise „Ole valmis“. See on jõudnud juba väga paljudesse postkastidesse. Kui veel ei ole, siis jõuab see lähinädalatel kõigi Eestimaa inimesteni. Soovitan kõigil tõmmata alla ka „Ole valmis“ mobiilirakenduse või vaadata veebilehte olevalmis.ee.

Mis saab teile töös kõige tähtsamaks, kui teid ametisse kinnitatakse?

Kõige tähtsam on päästeameti kui professionaalse organisatsiooni areng. Et see suudaks oma inimesi koos hoida ja et meil oleks jätkuvalt sama hea motivatsiooniga inimesed nagu praegu. Lisaks päästeameti palgalistele töökohtadele soovin, et kõik vabatahtlikud inimesed, kes päästeametit ümbritsevad ja meie võrgustikku kuuluvad, tahaksid seda edasi teha.