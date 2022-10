Aktivist Sirle Sööt: Kristerssoni valitsuse seos paremäärmuslastega teeb rootsieestlased murelikuks

Vastselt ametisse astunud Rootsi valitsus on kolme parempoolse erakonna koalitsioon (moderaadid, liberaalid, kristlikud demokraadid), mida toetavad parlamendis oma häältega paremäärmuslikkusesse kalduvad demokraadid. See tähendab, et suurim opositsioonipartei - neonatsliku tausta tõttu kritiseeritud Rootsi Demokraadid - ei ole valitsuse ametlik liige, kuid neli erakonda asuvad siiski parlamendis ajama ühtset valitsuse poliitikat.