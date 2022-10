Ukraina armee pöördus valgevenelaste poole: ärge laske Lukašenkal tõmmata end räpasesse sõtta

„Ukraina relvajõud pöörduvad Valgevene rahva poole! Sajandeid on meie rahvaid sidunud sõprus ja heanaaberlikud suhted, palju kordi oma ajaloos oleme me võidelnud ühiste vaenlaste vastu, alati teineteist toetanud. Täna valmistub teie juhtkond ühinema Venemaa relvastatud agressiooniga Ukraina vastu, kavatseb kaasata Valgevene rahva räpasesse sõtta,“ öeldakse pöördumises.

Märgitakse, et andmete kontrolli kattevarju all on Valgevenes alanud kodanike varjatud mobilisatsioon, et komplekteerida Venemaaga ühine väegrupeering Ukraina piiril. Ukraina relvajõud kinnitasid, et Ukraina ei kujuta endast Valgevenele mingit ohtu.