VIDEO | Kapo juhikandidaat Margo Palloson: Venemaa on ohtlik juba 1990. aastatest. Tööd jagub

Kahtlemata on käesolev aasta olnud väga pöördeline. 24. veebruaril alustas Venemaa otsest agressioonisõda. Seni varjuti nii-öelda rahvavabariikide ja muude vabatahtlike varju. Nüüd alustati otsest agressiooni. Kindlasti on see muutnud Venemaast tuleneva ohu olemust. See on toonud meile tööd juurde, aga see ei ole fundamentaalselt muutnud kaitsepolitseiameti tööd või rolle. Venemaa on olnud oht kogu aeg, oleme näinud seda 1990. aastate algusest. Meenutame kasvõi Sillamäe ja Narva referendumeid, pronksisündmusi, valimistesse sekkumise katseid, rohkem kui 20 Eesti tabatud Vene luureagenti. Tööd jagub.