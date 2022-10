Moldovas hoiatati elektri väljalülitamiste eest defitsiidi tõttu

Defitsiidi põhjus on probleemid energiatarnetega Moldovale. Algselt sai Moldova 70% oma vajalikust elektrienergiast Transnistrias asuvast Cuciurgani soojuselektrijaamast ja veel 30% Ukrainast. Elektritarnetega Ukrainast on probleeme selle tõttu, et Venemaa on tekitanud sealsele energiasüsteemile suuri kahjustusi, Cuciurgani soojuselektrijaamas on aga probleem seetõttu, et Gazprom ei tarni Moldovale piisavalt gaasi.