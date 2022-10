Vene väejuhil Ukrainas Surovikinil leiti olevat kahe miljoni dollari väärtuses eliitkinnisvara

Vjorstka teatab, et Surovikin ei varjanud 2019. aastal, et tal on kaks korterit. Kuigi Venemaa kaitseministeerium on andmed juhtkonna sissetulekute kohta salastanud, uurisid ajakirjanikud välja, millised varad Surovikinile kuuluvad.

Ilmnes, et 2019. aastal omas Surovikini naine Anna kolme maatükki pindalaga 4100 ruutmeetrit, aianduskrunti pindalaga 1500 ruutmeetrit, eramumaad pindalaga 685 ruutmeetrit, osa mitteeluruumidest ning kolme korterit pindalaga 82,7, 107,5 ja 288,4 ruutmeetrit. Kindrali laste omanduses olid osad kahes korteris.

Surovikini deklaratsioonist selgus, et tal on korter pindalaga 288,4 ruutmeetrit. Selgus aga, et see ei ole korter, vaid maja, mis asub tippklassi suvilaasulas Dubrovka Uus-Moskvas.

Linnamaja ostis Surovikin juba 2009. aastal ehitusjärgus olevana. Dokumentide järgi soetas selle kindrali naine. Surovikinil on veel korter pindalaga 107,5 ruutmeetrit, mis dokumentide järgi on jagatud naise ja lapsega. See kinnisvara asub Moskva Horoševo piirkonnas. Veebilehel DomKlik on sellel aadressil oleva maja korteri ruutmeetri hind 427 000 rubla (üle 7000 euro). Seega võib kindrali korteri väärtus olla umbes 46 miljonit rubla (763 000 eurot).

Lisaks sellele on Venemaa registris veel üks Surovikini korter, mille ainuomanik on tema naine. 82,7-ruutmeetrine korter asub Moskva äriklassi elamukompleksis Serebrjanõi Bereg.

Deklaratsiooni järgi teenis Surovikin aastatel 2017-2019 30,9 miljonit rubla (512 000 eurot) ja tema naine 19 700 000 miljonit rubla (327 000 eurot).