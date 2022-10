Roheliste kaasjuht Tõugu pehmendab oma seisukohta: ma pole kunagi öelnud, et purgisupi viskamine maalile oli asjakohane tegu

Tõugu: normaalseid proteste ei kajastata enam

"Kumb on radikaalne? Noored, kes said oma sõnumiga lõpuks tähelepanu (sest kliimaaktiviste ja teadlasi on nii kaua eiratud) või fossiilkütustetööstus, kelle südametunnistusel on valetamine, reaalsed surmad ja meie tuleviku hävitamine. Keda me toetame ja kelle poolt kaitseme?

Saate ikka aru, et fossiilkütuste tööstuse tegevusel on otseseks kaasmõjuks inimeste ja eluslooduse surm? Ja mis on kahe noore mõju sellele tähelepanu pööramisel? Täiesti vägivallatu akt, et saada lõpuks ometi uudistesse, sest normaalseid proteste ei kajastata enam.

Andkem endale aru, mis on need jõuvahekorrad on: põhimõtteliselt maailmavalitsejad versus noored, kelle tulevikku hävitatakse väheste rikkurite kasumi eesmärgil.

See, kes arvab, et Van Goghi maal (mis oli muuseas klaasiga kaitstud) on olulisem väärtus kui elu planeet Maal, ei tea lihtsalt veel täpselt, kui hullus olukorras me oleme. Protesti eesmärk oli rõhutada kliimamuutuste ja väljasuremise tõsidust. Ja sellel on päris väärtus.

Protesti objekti oleks saanud paremini valida, seda küll. Ma pole päris kindel, miks valiti just see maal, aga üks olulisim faktor selle akti juures oli just see, kui tuntud see maal on. Ja seda Van Goghi maal kindlasti on.

Ma saan aru, et mõni näeb, et saaks ka kuidagi teisiti. Aga tehaksegi, ja kuhu me sellega jõudnud oleme? Protsess jätkub samaviisi. Business as usual. Protestid hakkavad olema üha tähelepanuväärsemad sellepärast, et olukord ongi aina tõsisem.“