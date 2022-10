KAPO ja päästeameti uued juhid on otsustatud. PPA juhiks võib tõusta Veiko Kommusaar

„Igapäevases töös ja arendustöös olen meeskonnatöötaja. Hea koostöö ja võimeka seltskonnaga Lõuna-Eesti päästekeskuses ei tekigi tahtmist ainuisikuliselt juhtida. Inimestega on tarvis pidevalt suhelda, nad vajavad tunnustamist ja tagasisidet oma tööle. Nii suures asutuses ei suuda juht üksi seda rolli täita. Samas olen paljudes küsimustes ka suur sekkuja, kes alati oma seisukoha välja ütleb, ja seeläbi mõjutan teiste otsuseid,“ vastas Klaos 2010. aastal Tartu Postimehe ajakirjaniku küsimuse peale, mis masti juht ta on.

Veiko Kommusaarel on pikk sisejulgeoleku staaž. Praegu on ta siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler. Enne asekantsleriks saamist töötas ta ministeeriumis korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhatajana. Varasemalt on Kommusaar töötanud nii piirkonnakonstaabli kui ka kriminaalpolitseinikuna ning on juhtinud Lääne-Harju politseiosakonnas jälitusüksust ja kriminaalpolitsei talitust. Samuti on ta töötanud politsei- ja piirivalveameti arendusosakonnas politsei tegevuste avalikus ruumis ja liiklusjärelevalve teenuse omaniku ja eestvedajana. Siseministeeriumis töötab Kommusaar alates 2007. aastast, olles tegutsenud nii kriminaal- ja korrakaitsepoliitika osakonna nõuniku, osakonna juhataja asetäitja kui ka osakonna juhatajana.