Kui ükski magneesium ei ole aidanud, proovi innovatiivset liposoomset magneesiumi

Magneesium on aju ja keha jaoks ülioluline mineraal ning see mõjutab organismi mitmel moel alates veresuhkru taseme reguleerimisest kuni sportliku soorituse suurendamiseni.

Magneesiumipuuduse tunnusteks on väsimus, nõrkus, tuimus või kihelus nahal, lihasekrambid, ebanormaalne südame löögisagedus jm. Uuringud on näidanud, et magneesiumipuudus võib olla osteoporoosi riskifaktor ning magneesiumi sisaldavate toidulisandite tarbimine aitab suurendada menopausijärgses eas ja eakatel naistel luu mineraalset tihedust ning seeläbi vältida osteoporoosi ohtu.

Eesti ettevõte Nordaid on välja töötanud liposoomse magneesiumi geeli, mis imendub läbi vereringe otse rakkudesse. Uuringud on näidanud, et liposoomse toote imendumine on kiirem ja tõhusam kui tableti või kapsli vormis toidulisandil.