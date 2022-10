Putinilt 20 pudelit viina saanud Berlusconi tekitas Itaalia valitsuses juba enne ametisse astumist tüli

Valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna Forza Italia juht Berlusconi on järjekordse poliitilise skandaali keskmes pärast sarja helisalvestuste lekkimist, milles ta ütleb, et on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga suhted taastanud, ja süüdistab Zelenskõid Venemaa sissetungi esilekutsumises, vahendab Guardian.