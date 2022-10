Saksa kantsler õnnestus siiski ära rääkida. EL kehtestab gaasile hinnalae

Tippkohtumise eel rääkis Prantsusmaa president Macron, kuidas Saksamaa vastuseis ei ole hea Euroopale ega ka Saksamaale. Ent õhtu lõpuks oli ta leebunud ning sakslaste isekusest enam juttu ei tehtud. Macron nentis, et kaks eesmärki – säilitada Euroopa ühtsus ja alandada gaasi hindu – on saavutatud. „Me ei ole alati samal arvamusel ja see on normaalne,“ ütles ta.