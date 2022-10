Sanna Marin: Soome NATO-ga liitumisega ei tohiks mingeid probleeme olla

Ungari ja Türgi on ainsad NATO riigid, mis ei ole veel Soome alliansiga liitumist ratifitseerinud.

Marin ütles eile Brüsselis, et loodab, et nii Soome kui ka Rootsi liitumistaotlused kiidetakse heaks niipea kui võimalik. Marin ütles, et on rääkinud nii Ungari peaministri Viktor Orbáni kui ka Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğaniga.

„Ma olen rääkinud olukorrast nii peaminister Orbáni kui ka president Erdoğaniga ja meie teadmine on, et ei tohiks olla mingeid probleeme, mis puutub Soomesse ja meie taotlusesse,“ ütles Marin.

Samas märkis Marin, et on väga tähtis, et Soome ja Rootsi ühineksid NATO-ga koos, sest nad jagavad sama julgeolekukeskkonda.

Marin rõhutas kiire liitumise tähtsust.

„Oleks väga tähtis, et ratifitseerimisprotsess läheks sujuvalt, sest loomulikult võib olla elemente, mis puudutavad julgeolekukeskkonda,“ ütles Marin, tuues välja, et Soome on Venemaa naaber.

„Soome ei ole praegu silmitsi mingi sõjalise ohuga ja meil on head võimekused, mis puutub meie riigi kaitsmisse,“ ütles Marin.

Ta lisas aga, et oleks väga tähtis, et ei peaks mingeid riske võtma, et ratifitseerimisprotsess läheks sujuvalt ja nii kiiresti kui võimalik.