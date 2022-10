Sotsid ja keskerakondlased hääletasid „Tallinn 2035“ strateegias eestikeelsele õppele üleminekut puudutavate eesmärkide vastu

Ka EKRE on avaldanud linna juhtiva koalitsiooni käigu suhtes pahameelt: partei fraktsiooni esimees Mart Kallas taunib linnavolikogu otsust jätta „Tallinn 2035“ rakenduskavast välja eesmärgid, et pealinnas hakkaks õpe ja koolijuhtimine toimuma täies mahus eesti keeles.



EKRE fraktsiooni hinnangul on oluline, et üleminek eestikeelsele õppele kajastuks ka Tallinna arengudokumentides ning tegi ettepaneku panna rakenduskavasse eesmärgid, et 2030. aastaks on Tallinna venekeelsed munitsipaalkoolid ja riigigümnaasiumid üle läinud 100% eesti õppekeelele ning kõik Tallinna koolijuhid valdavad kõrgtasemel eesti keelt.



„Kaheksa aastat on piisav aeg, et välja koolitada kompetentne personal, kes suudab vene koolides eesti keeles õpetada ning teha koolides vajalikud ümberkorraldused. Ka koolijuht peab oskama haridusasutuse asju ajada korrektses eesti keeles, et olla eeskujuks personalile ja õpilastele,“ ütles Kallas. „On skandaalne, et Keskerakond ja sotsid on vastu eesmärgile, et aastaks 2030 ei oleks Tallinna munitsipaalkoolides tööl mitte ühtegi keeleseadusele mittevastavat koolijuhti ning õpe toimuks täies mahus eesti keeles.“