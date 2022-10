Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik märkis, et Eesti julgeolekut Suurbritannia peaministri muutus mõjutama ei peaks. „Ma ei arva, et Suurbritannia julgeolekupoliitika peaks oluliselt muutuma. See ei muutunud oluliselt ka siis, kui Truss sai peaministriks. Usun, et nad jätkavad samasugusel joonel,“ kõneles ta.