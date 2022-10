Aasta viimane kutsung: oktoobris alustab ajateenistust ligi 1000 kutsealust

2. jalaväebrigaadis alustas oma teenistust ligi 400 kutsealust. „Selleks, et arendada hakkajaid reservväelasi ning saavutada paremad ja püsivamad tulemused väljaõppes, vähendasime üldisi reegleid. See tähendab, et sõduritel on nüüd rohkem võimalust initsiatiivi näidata ning ennast füüsiliselt ja vaimselt arendada,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu, kelle sõnul on võrreldes eelmise oktoobrikutsega sel aastal sõduri baaskursust uuendatud.