Jaan Ginter: Keit Pentus-Rosimannuse vastu esitatud kuriteoteade ei ole täiesti perspektiivitu

Ginter ütles Delfile, et Pentus-Rosimannus pani ennast rahandusministrina Euroopa kontrollikoja liikmeks kandideerides vägagi komplitseeritud olukorda. „Praegu avaldatud andmetest selgub, et ta oli väga hästi teadlik, et ta peab ennast sellise kandidatuuri esitamisest distantseerima, aga ei ole päris selge, kuivõrd hästi tal see õnnestunud on,“ lausus professor. Kuigi rahandusminister valitsuse istungil oma kandidatuuri ise ei esitanud, ei ole selge, kuivõrd hästi või halvasti tal õnnestus kõrvale hoiduda ka selle kandidatuuri esitamise ettevalmistustest.