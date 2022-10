Ukraina energeetikaminister: Vene okupandid on andnud Ukraina energiasüsteemile umbes 300 lööki

„Alati tuleb valmistuda hullemaks. Praegu käib stsenaariumide ettevalmistamine, et mõista, mida teha, kui tulevad dramaatalised kahjustused energiasüsteemis, mis nõuavad palju aega taastamiseks. See on terve mehhanism, millesse on kaasatud pea kõik riigiorganid ja sõjaadministratsioonid kohtadel,“ ütles Haluštšenko.