VIDEO | Suwałki volinik: ajalugu on näidanud, et me poolakatena suudame oma riiki kaitsta

„Mõte, et keegi võiks ületada piiri ja meiega sõdida, ei tule mulle isegi pähe,“ ütles 66-aastane Mieczyslaw Ceglarski Reutersile, kui sõitis rattaga tsoonis, kus kohtuvad Poola, Leedu ja Venemaa piir.



Ka Suwałki linnavolikogu esimees Jacek Juszkiewicz ütles, et nad on valmistunud ega karda Venemaad. „Ajalugu on näidanud, et me poolakatena suudame oma riiki kaitsta. Olgu selleks Suwałki koridor või mõni muu piir, ma arvan, et probleemi pole,“ sõnas Juszkiewicz.