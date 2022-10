Paide linnapea astus tagasi: Paide poliitiline olukord on keeruline

„Möönan, et Paide poliitiline olukord on keeruline. Mul on olnud erinevaid nägemusi linnajuhtimises ja otsustusvalikuid. See on pingestanud olukorda ja suhteid koalitsioonipartneritega, kohati asjatult,“ märkis Veldre.

„See ei ole kerge otsus, mõistan, et Paides on palju teha, ja see on loomulik – üks väike linn oma piirkonnaga peabki ekstra pingutama kaasaegses maailmas. Olenemata sellest, kes on linnapea, nende eesmärkide poole peab pürgima. Olen Järvamaa sotsiaaldemokraatide juht, ja vaja on keskenduda meeskonna viimisele valimistele vastu ja me toetajate südamesse Järvamaal,“ seisis Veldre pöördumises. Ta tänas linnavolikogu võimaluse eest oma kodulinna ja maakonda tipptasemel teenida.