Ukrenerho uurib ka Vene löökide hullemaid stsenaariume Ukraina energiasüsteemi pihta ja on nendeks valmis

„Jutt käib sellest, et meie kui riik peame olema valmis milleks iganes. Ja me peame välja arvestama, kuidas töötab energiasüsteem erinevate purustuste tasemete juures ja, mis on tähtis, et kodanikud mõistaksid, et me teame, mida erinevates olukordades teha,“ ütles Kudrõtskõi.

Kudrõtskõi sõnul on Ukraina energiasüsteem praegu terviklik ja tarbimispiirangud on suunatud sellele, et energiasüsteem jääks stabiilseks.

„On väga tähtis, et meie tarbijad mõistaksid, et tarbimispiirangud annavad meile võimaluse stabiliseerida. Need ei anna tunnistust mitte kokkuvarisevast energiasüsteemist, vaid vastupidi, sellest, et me veel kontrollime, mis energiasüsteemis toimub,“ ütles Kudrõtskõi.

Kudrõtskõi ütles, et mida rohkem on purustusi elektri genereerimisel, seda rohkem on piiranguid tarbijatel. Sealjuures jagatakse need piirangud proportsionaalselt kõigi Ukraina regioonide vahel.