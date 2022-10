Me peame rääkima perest ja elukindlustusest

See, et tähtsatel teemadel peatutakse liiga harva, toob endaga kaasa muresid ja probleeme, mida oleks võimalik ära hoida. Ja ometi ei planeeri enamik meist selleks, mis saab siis, kui halvim peaks juhtuma. Probleemid nagu töökoha kaotamine, haigused ja surm on meie ühiskonnas kahjuks endiselt tabud ja see mõjutab otseselt ka meie lapsi. See, kuidas me oma tervise, elu ja eneseteostusega seotud küsimusi lahendame, on eeskujuks järeltulevatele põlvedele.

Me kõik peame loomulikuks kindlustada oma autot, oma kodu, kasvõi oma telefoni. See annab kindlustunde, et kui midagi halba peaks juhtuma, siis oleme selleks valmis. Samas ei mõtle paljud eestlased sama tõsiselt võimalusele kindlustada oma elu. Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht Eleriin Reinmann märgib, et tähtsatel otsustel mängib suurimat rolli pere: „Perekonna loomine muudab seda, kuidas me vaatame oma elu ja kuidas väärtustame enda lähedasi. Ja mis tähtsam, peresiseselt keerulistel teemadel, näiteks tervisest ja rahaasjatest rääkimine on iga vanema kohustus.“

Swedbanki andmed näitavad samuti, et elukindlustuse sõlmivad tõenäolisemalt inimesed, kes on saanud vanemateks või võtnud suure rahalise kohustuse, näiteks kodulaenu. Elukindlustuse keskmine klient on 34-aastane mees, kelle nimi on Aleksandr. Ta elab Tallinnas, räägib igapäevaselt eesti keeles ja maksab iga kuu elukindlustuse eest keskmiselt 13 eurot. 13 eurot, mis annavad kindluse, et kui peaks juhtuma kõige halvem, siis tema ja ta pere on selleks valmis.