Olaf Scholz: põletatud maa taktika ei aita Venemaal sõda võita

Scholz teatas Bundestagis esinedes, et Saksamaa on end Vene gaasi sõltuvusest vabastanud ja teeb tööd energiahindade langetamiseks, aga hoiatas, et gaasi hinnalae kehtestamine Euroopa Liidu poolt võib anda tagasilöögi, vahendab Reuters.

„EL peab teiste gaasitarbijate nagu Jaapani ja Koreaga tihedalt koordineerima, et mitte olla omavahel konkurentsis,“ ütles Scholz. „Samal ajal räägime me ka tootjatega sobivast hinnast. Ma olen veendunud, et riikidel nagu USA, Kanada või Norra, kes on koos meiega Ukraina poolel, on huvi, et Euroopa energia ei muutuks mittetaskukohaseks.“