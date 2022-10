VIDEO | Volodõmõr Zelenskõi: ma ei lase ja ei luba endal sõjaga harjuda

Sel nädalal on Venemaa intensiivselt korraldanud raketi- ja droonirünnakuid Ukraina elektri- ja veetaristu suunal. Ukraina võimude sõnul on see venelaste kampaania, et külma talve eel tsiviilelanikke hirmutada.



„Ma ei lase ja ei luba endal sellega harjuda. Sõjaga saab harjuda, saab harjuda ka ohvrite arvuga. Saab emotsionaalselt harjuda ka tapmistega. Lõppude lõpuks on tegemist sõja ja selle tagajärgedega,“ lausus Zelenskõi. „Mina elan aga mõttega, et ma ei ole valmis harjuma kannatustega, ma ei harju sõjaga. Ma ei harju sellega, et ei tunne tapmiste järel valu,“ lisas president.



Zelenskõi lisas antud intervjuus, et teda ei huvita, mis Vladimir Putinist saab, kuid peab oluliseks, et sõjakuritegude eest võetaks vastutus. „Mind ei huvita, mis temaga juhtub, ausalt. Ma ei taha rahu ja vastutuse küsimusi segamini ajada. Inimestele, kes kaotasid oma lähedased, neile ei piisa rahust. Inimesed peavad oma tegude eest vastutama, ükskõik kuidas ja millal,“ ütles ta.