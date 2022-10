Kriminaalpolitsei, droonid, jäljekoerad ja kopter: Leedu autovaras saadi viimaks kätte

„Kannatanu poolt autole paigaldatud lisavarustus tegi auto leidmise ja kahtlustatava tabamise oluliselt lihtsamaks. Tänu autole paigaldatud GPS seadmele sai politsei infot auto asukoha kohta ja ühel hetkel õnnestus kannatanul distantsilt auto mootor välja suretada. Soovitame võimalusel kõikidel sellised abivahendid kasutusele võtta või vähemasti uurida, kuidas seda enda sõiduki puhul teha saaks. Praegu on kõige ohustatumad just Toyota Land Cruiserid ja Lexuse maasturid, aga valvsust ei tasu kaotada ka teiste markide omanikel, sest kõik uuemad autod on tänapäeval piisavalt väärtuslikud, et kurjategijatele võimaluse tekkimisel huvi pakkuda,“ ütles prokurör.