USA kinnitas, et Venemaa kasutab Ukrainas Iraani droone

USA välisministeeriumi esindaja Ned Price teatas Twitteris, et kuigi Iraan jätkab valetamist, on maailm teadlik, et Venemaa kasutab Iraani droone, et rünnata Ukraina tsiviilisikuid ja infrastruktuuri, vahendab Guardian.

„Me väljendasime oma sügavat muret selle üle, et Venemaa on Iraanist need mehitamata õhusõidukid hankinud. Meil on nüüd küllaldaselt tõendeid, et neid mehitamata õhusõidukeid kasutatakse Ukraina tsiviilisikute ja kriitilise tsiviilinfrastruktuuri ründamiseks. Me ei kõhkle oma sanktsioonide ja muude asjakohaste vahendite kasutamisel kõigi vastu, kes on nendes tehingutes osalenud,“ öeldakse USA välisministeeriumi avalduses.