OTSEBLOGI | Ukraina keskoblastites ja Kiievis piiratakse elektri tarbimist

„Ukraina keskoblastites kasvab kiiresti elektrienergia tarbimise tase. Ukrenerho dispetšerkeskus on sunnitud kehtestama ajutised kontrollitud piirangud elektrienergia tarbimisele selles regioonis,“ öeldakse teates.

Teatatakse, et katkestused toimuvad eri piirkondades kordamööda ja katkestuse pikkus ei ületa nelja tundi.

Ukrenerho hoiatas, et külmemate ilmade saabudes võib katkestusi olla tihemini.

„Palun ärge lülitage sisse üleliigseid elektriseadmeid. Palun piirake elektritarbimist nende seadmetega, mis nõuavad palju energiat. Homme on väga tähtis, et tarbimine oleks maksimaalselt teadlik, siis on ka stabiliseerivate väljalülitamiste graafikud lühemad,“ ütles Zelenskõi.