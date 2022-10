Sahharovi mõttevabaduse auhinna pälvis Ukraina rahvas

„Selle auhinnaga tunnustame kõiki neid, kes võitlevad Ukraina lahingutes. Kõiki, kes on pidanud sõja eest põgenema. Kõiki, kes on kaotanud sissetungi tõttu mõne lähedase või sõbra. Kõiki, kes on valmis oma vaadete eest seisma. Ukrainlased on vaprad. Nad ei anna alla ja meie ka mitte!“ ütles president Metsola.