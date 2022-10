Norra politsei vahistas Svalbardil drooni lennutamise eest Putini lähikondlase poja

„Mehel on Vene ja Briti kodakondsus ja teda süüdistatakse karistusseaduse paragrahvi 4 rikkumises drooni lennutamise eest Norra territooriumil Svalbardil,“ teatas prokurör Anja Mikkelsen Indbjør. „Politsei vahistas ta 17. oktoobril Hammerfestis ning on konfiskeerinud droone ja elektroonikaseadmeid, mida nüüd analüüsitakse.“

Kohtus rõhutas süüdistatav, et teda tuleb kohelda Suurbritannia kodanikuna ja et tema elukoha-aadress on Itaalias. Ta on alates suvest mitu kuud ümber Svalbardi ja mööda Norra rannikut purjetanud.