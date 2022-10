BLOGI | Majandusminister Riina Sikkuti umbusaldamine kukkus riigikogus läbi

Möödunud nädalal selgus, et LNG-laev, mis pidi kevadel Soomega tehtud kokkuleppe järgi jõudma sellesse riiki, kumb enne vastuvõtuvõime rajatud saab, läheb ikkagi kindlasti otse Soome.

„Minister Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud vastuoluliselt ning ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile,“ ütles Jaanus Karilaid enne istungit.

Sikkut sõnas riigikogu ees, et on tegutsenud Eesti huvides ja töötanud selle nimel, et laev tuleks Paldiskisse, ning tema umbusaldamiseks ei ole mitte mingisugust alust.