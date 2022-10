PODCAST „Reaalsuskontroll“ | Urve Palo ja Ingrid Veidenberg: miks saatis riik rahvale põhjaliku kriisibukleti, kui peaminister teatas telepöördumises, et muretsemiseks pole põhjust?

Urve Palo ja Ingrid Veidenberg hindavad „Reaalsuskontrolli“ teises saates eile ametist lahti öelnud rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse hiljaks jäänud otsust, räägivad majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti naerusuistest ja kohati lausa lapsemeelsetest kommentaaridest LNG-laeva maabumisest hoopis Soome poolele, arutlevad eelmisel nädalal postkastidesse laekunud Päästeameti kriisibukletist, kus on konkreetsed soovitused, mida ja kui palju peab iga pere elektrikatkestuse korral koju varuma. „Hiljuti pöördus meie peaminister erakorraliselt riigitelevisiooni otse-eetris rahva poole sõnumiga, et pole tarvis muretseda, keegi ei jää külma ega pimedasse. Ja siis saabub mulle postkasti buklett Päästeametilt, kus öeldakse, et ole valmis kriisiks! Mida kõike peaksin tegema, et saaksin nädal aega hakkama ilma elektri ja veeta. Meie pere peab varuma muu hulgas koju 84 liitrit joogivett, pakisuppidest ja kuivikutest rääkimata. Aga peaminister ju ütles, et ei pea muretsema – milleks siis selline buklett?“ küsib Urve Palo. Valitsuselt tulevad segased sõnumid ajavad rahva pigem stressi, aga stressis inimest on väga lihtne manipuleerida. „Mulle jääb mulje, et valitsus mõtleb nii: tegime bukleti, ja nüüd on meie poolt kõik tehtud. Sellega on mure ühiskonnale laiali määritud ja meil pole vaja enam midagi teha,“ iseloomustab Palo valitsuse käitumist. Aga nii ei peaks asjad ju käima. Milline on valitsuse plaan, kui Eestit tõesti tabab külmal talvel elektrikatkestus?