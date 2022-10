VIDEO ja FOTOD | President Alar Karis nimetas ametisse uue rahandusministri. Akkermann: riigipea andis mulle kaasa toetussõnad

Akkermann kohtus presidendiga nii eile kui täna. Millest vesteldi?

„Eelarvest. Mis selle aasta eelarvega saab ja mis järgmisel aastal riigi rahanduses toimuma hakkab,“ märkis värskelt ametisse astuv minister.

Ühtlasi andis president Karis talle kaasa ka toetavad sõnad, sõnas Akkermann. Milline tema päev täna välja näeb, saab lähemalt kuulata videost enesest.

Akkermanni ametisse nimetanud president rõhutas, et korras riigirahandus on sama tähtis kui tugev julgeolek. „Korras riigirahandus on eeldus, et riik toimib – pensionid on makstud, lapsed koolitatud, haiged ravitud, piir kaitstud, seaduserikkujad tabatud ja olulised teenused oleksid kättesaadavad,“ sõnas riigipea.

President Karise sõnul on oluline, et keerulistel aegadel, nagu näiteks pärast Venemaa agressioonisõja algust Ukrainas, on meil kasutada säästud või võimalus saada kergesti laenu, siis on meil teele sattuvate väljakutsetega kergem toime tulla.

Keit Pentus-Rosimannus astus tagasi seoses valitsuse otsusega esitada ta Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks.

„Annely oskab väga hästi raha lugeda tal on kogemus nii eraettevõtlusest, kohalikust omavalitsusest kui Riigikogust. Meil on erakonnas rahandusekspertidest väga pikk pink ja mul on hea meel, et saame seda meeskonda nüüd veelgi tugevamaks,“ sõnas Kaja Kallas.

Annely Akkermann ütles, et soovib pakkuda rahandusministrina valitsusele tuge, mis aitab langetada paremaid ja argumenteeritumaid otsuseid. „Esimeseks prioriteediks on kindlasti riigieelarve vastuvõtmise toetamine. Eelarve on ajaloo suurim, 17 miljardit, selle hulgas abipakett energiasõjas toimetulekuks, tulumaksuvaba miinimumi tõus, laste- ja peretoetuste tõusud ning pensionitõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus.“

Annely Akkermann on Pärnumaalt valitud Riigikogu rahanduskomisjoni liige.