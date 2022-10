OTSEBLOGI | Vene väejuht teatas pingelisest olukorrast, Hersoni oblastis viiakse elanikud Dnepri vasakkaldale

Surovikini sõnul ei jäta Ukraina pool katseid rünnata Vene vägede positsioone. See puudutab Kupjanski, Lõmani (mida venelased nimetavad endise nimega Krasnõi Lõman) ning Mõkolajivi ja Krõvõi Rihi suundi.

Saldo põhjendas seda „ulatuslike kaitsekindlustuste loomisega, et igasugune rünnak saaks tagasi löödud“.

Saldo teatas, et Ukraina pool koondab jõude ulatuslikuks pealetungiks.

„Vene Föderatsioon on formeerinud sõjalise grupeeringu, et see pealetung tagasi lüüa. Selle vastasseisu lahinguväljaks võib saada meie maa, Hersoni oblasti rahumeelsed linnad ja külad,“ kirjutas Saldo.