OTSEBLOGI | Putin allkirjastas ukaasi sõjaseisukorra kohta „Venemaaga ühinenud territooriumidel“

„Konstitutsioonilised seadused nelja uue regiooni Vene Föderatsiooni koosseisu võtmise kohta jõustusid. Kiievi režiim, nagu teada, on keeldunud inimeste tahet ja valikut tunnustamast, lükkab tagasi kõik ettepanekud läbirääkimisteks. Vastupidi, jätkub tule andmine. Hukkuvad rahumeelsed inimesed,“ lausus Putin.

Putin tuletas meelde, et „enne Venemaa koosseisu astumist kehtis nendel territooriumidel sõjaseisukord“. „Nüüd on meil vaja vormistada see režiim juba Venemaa seadusandluse raames. Seetõttu allkirjastasin ma ukaasi sõjaseisukorra kehtestamise kohta nendes neljas Vene Föderatsiooni subjektis,“ ütles Putin.