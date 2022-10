Rootsi loobub eraldi keskkonnaministeeriumist: eelmised valitsused andsidki keskkonnaküsimustele liiga palju kaalu

Riigi uueks kliima- ja keskkonnaministriks sai 26-aastane Romina Pourmokhtari, endine Liberaalse erakonna noorteorganisatsiooni juht.

Rootsi uus energeetika- ja äriminister Ebba Busch, kellest saab Pourmokhtari ülemus, ütles et tema arvates oligi keskkonnaküsimustele eelmistes valitsustes liiga palju kaalu antud. „Kui tahame kliimaprobleeme lahendada, on see tööstuse ja transpordisektori ümberkujundamine,“ selgitas ta.

Rootsi roheliste partei liidrid olid ootuspäraselt pahurad. „See on ajalooline otsus, millel on keskkonnale laastavad tagajärjed,“ ütles roheliste juht Per Bolund. „On võimatu anda selgemat märki selle kohta, kui ebaoluliseks see valitsus keskkonda ja kliimat hindab.“

Ta ütles, et ehkki juba nelja valitsuspartei koalitsioonileping oli keskkonnale „surmahoop“, võib ministeeriumi kinni panemine „meie ajastut määrava küsimuse“ täielikult pildilt maha võtta.

Rootsi roheliste üks käilakujusid Märta Stenevi märkis, et peaminister Ulf Kristerssoni nägemuse järgi ei ole kliimakriis nelja olulisema ohu seas, millega Rootsi silmitsi seisab. Nii selgus peaministri teisipäevahommikusest kõnest valitsusprogrammi kohta.

„Selle asemel kaotatakse keskkonnaministeerium ja antakse teemad ettevõtlusministeeriumi alla. Me saame kliima- ja keskkonnaministri, kes asub tööle ilma igasuguse poliitikata, ilma ministeeriumita ja ilmselt ilma igasuguse võimuta.“

Kliimapoliitikat uurivad akadeemikud seadsid samuti otsuse mõistlikkuse kahtluse alla. Stockholmi ülikooli kliimapoliitika professor Karin Bäckstrand ütles, et on „tohutult üllatunud“.

„Keskkonnaküsimused seatakse ebasoodsasse olukorda ajal, mil meil on Rootsis suuri väljakutseid bioloogilise mitmekesisuse ja metsanduse vallas,“ ütles ta Dagens Nyheterile.

Uppsala ülikooli teadur Mikael Karlsson ütles, et otsus on kahetsusväärne, kuid ta ei olnud üllatunud, kuna koalitsioonileping viitas juba sellele, et neli osapoolt kavatsevad Rootsi kliimapoliitika lammutada.