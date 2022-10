Saksa välisministriga kohtunud Urmas Reinsalu: Lääs ja Saksamaa saavad Putini vastu rohkem teha

Ukrainale keskendunud kohtumise käigus arutati, kuidas vältida olukorda, kus Ukrainat hakatakse survestama vastuvõetamatutel tingimustel rahu sobitama. Kas liitlaste seas on selliseid riike? „Ei. Võib aga eeldada, et Putini suuremahuline eskaleerimine on kantud ka sellest, et survestada lääneriike psühholoogilise murdumiseni. Et mõni riik võtaks hoiaku separaatkõneluste suunas.“ Reinsalu rõhutas, et Putini provokatsioonide tulevärgi sihtrühmaks on eeskätt Lääs, mitte Ukraina.