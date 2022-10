KUULA | Lootust otsides. Kas Eesti lõpuks hoolib erilistest inimestest?

Kuula saate „Kersti Kaljulaid (h)arutab“ avaosa:

Podcast'i aitas toimetada Aleksander Algo, helindas Lauri Närep.

Saade on osa Delfis ja Eesti Päevalehes ilmuva autorisarja „Kersti Kaljulaid (h)arutab“ esimese teema, Eesti vabariigi heaolupoliitika kajastusest. Vaatame koos tegijatega, kust me tuleme, kuhu oleme jõudnud ja jätame siis igale lugejale mõelda, kuhu nemad tahaksid edasi minna. Meie lood on meie inimeste lood ja pigem on nad rõõmsad näited, sest oleme osanud ja saanud aidata.

Autoriprojekti esimeses osas ilmusid veel:

Miks me seda sarja teeme?

Sest hea poliitika vajab kodu. Mis on kodu? Koht, kus meie enda poolt tehtu meid ümbritseb, pakkudes turvatunnet. Selline koht, kus me koos lähedastega vaidleme ja otsustame, mida me teeme järgmisel nädalavahetusel, aga ka järgmisel viiel aastal. Kodu on see vundament, millelt me oma homset ja ülehomset kasvatame.

Tänases Eesti vabariigis on hea poliitika kodutu. Puudub turvaline koht arutamaks, millist Eestit me tahame ja kuidas seda kõige paremini ehitada. Poliitikul ei olegi võimalust mõelda tagasi 30 aastale, hinnata saavutatut objektiivselt ja koos teistsuguse maailmavaatega inimestega arutada, mis me siis nüüd edasi teeme, et läheks veel paremaks.

Tal ei ole isegi võimalust öelda, et üldjoontes oleme ikkagi päris palju ka saavutanud, seda ehitatud vundamenti rahulikult kirjeldada või vaadelda, mida on tehtud õigesti ja mis vajaks kohendamist.

Nagu juba meie esimesest loost välja tuleb, on Eesti väga palju ära teinud, et olla päriselt heaoluriik. Selline, kus kõrge SKT inimese kohta väljendub ka hoolitsuses ühiskonna nõrgemate eest.