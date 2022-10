Uuring: tasakaal andmekaitse ja avaliku teabe vahel on paigast ära. See viib „igaks juhuks“ salastamiseni

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR/IKÜM) rakendumine on andmete kättesaadavust veelgi vähendanud. „Oleme jätnud andmepäringule vastava ametniku liiga üksi,“ ütles Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov. „GDPR on toonud eksimuste eest suured karistused. Hirmu andmekaitse nõuete vastu eksimisel ei tasakaalusta piisavalt riskide maandamismeetmed, näiteks juhised ja nõustamine. Andmepäringutele vastamine on reeglina töömahukas lisatöö, mida töötasustamisel eraldi arvesse ei võeta. See kõik viib avaliku teabe leviku igaks juhuks piiramiseni.“

Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadi Maarja Pildi sõnul võib tuua uuringu ühe järeldusena välja, et seadusandlikus vaates on tulnud avalike andmete avaldamisele märkimisväärsel hulgal piiranguid juurde. „Huvitav on seejuures, et kui seadusandluses on piiranguid lisandunud, siis kohtupraktika on pigem aidanud kaasa avalikule teabele juurdepääsu lihtsustamisele. „ Samuti piiratakse juurdepääsu avalikele andmetele tehniliste vahendite ja suurenevate riigilõivudega ning Pildi sõnul on raske selleks alati leida sisulist põhjust.