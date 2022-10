Mart Helme esitas Keit Pentus-Rosimannuse kohta prokuratuurile kuriteokaebuse

Erikomisjoni esimehe Mart Helme sõnul on kogutud materjalidega tõendatud, et vaatamata enda isiklikule pikaaegsele huvile nimetatud ametikoha suhtes jättis Pentus-Rosimannus ennast kontrollikoja liikme nimetamisega seonduva protseduuri korraldamisest taandamata.

„Tema korraldusel ja temale poliitiliselt sobival hetkel valminud eelnõu ja muu dokumentatsioon sai hiljem aluseks nii peaministri aruteludele kui tema enda kandidaadiks nimetamisele. Pentus-Rosimannuse hilisemad korraldused tagasid täiendavalt, et tema seostamine nimetatud protsessi juhtimisega ei tuleks enneaegselt avalikuks ning et tema kandidatuuri esitamine 8. septembril 2022 valitsuse istungil toimuks takistusteta,“ ütles Helme. „Kuna Euroopa Kontrollikoja liikmed valitakse ametisse kuueks aastaks ning nende töötasu on 23 404 eurot kuus, esineb kahtlus toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses.“