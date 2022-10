FOTOLUGU | Päev Mustamäe lastekodus: kohas, kus leiab tõelist hoolimist

Viimati külastasin Tallinna Lastekodu Mustamäe maja mullu suve lõpus, viimaseid nädalaid Vabariigi Presidendi ametis. Lubasin tagasi tulla, kui maja renoveerimine päriselt valmis saab - aga nagu kipub juhtuma, siis õigel päeval ei saanud kalendrid klappima. Nüüd sai lubatu siiski teoks ja lastekodu külastamiseks on õnneks ka alati hea aeg. Töötavad ja elavad nad ju siin kogu aeg. See on laste kodu.