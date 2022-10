Kuidas saavad Soomes elavad eestlased oma elektriarvet vähendada?

Pesu

Valgustus

Vahetage oma lambipirnid LED-ideks. Ühe valgusti LED-valgustile lülitamine kulutab 80 protsenti vähem elektrit kui traditsioonilised hõõglambid. Samuti maksavad need teile üle 4 korra vähem. See tähendab, et kui vahetate oma kodus iga lambipirni LED-i vastu, hakkate kohe energiat ja raha säästma.

Aknad

Kasutage suvel aknakatteid, et blokeerida akende kaudu sisenevat kuumust. Energeetikaministeerium ütleb, et akende katmine suvel võib vähendada soojuse suurenemist kuni 77 protsenti.

Pange akende ümber rohkem taimi. Lisaks sellele, et taimed sobivad hästi aknalaudadele, siis võivad need ka aidata maja jahutada, pakkudes täiendavat päikesekaitset.

Kokkuvõte