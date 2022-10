VIDEO | Tallinna teletorn sai välgutabamuse! Juhataja läbi huumori: puhas roheenergia

Kas ja mis mõju pikse kätetööl teletornile ja selle seadmetele on? „Läbi huumoriprisma võiks öelda, et selle ühe pikselöögiga saame me nüüd kenasti järgmised aasta aega teletorni majandada ilma lisavoolu vajamata – puhas roheenergia,“ sõnas SA Tallinna Teletorn juhataja Jüri Kriisemann Delfile. „Aga tõsiselt rääkides on meil välja ehitatud väga korralik potentsiaalivõrk, mis rakendub tööle pikselöögi korral – potentsiaalid ühtlustuvad ja meie seadmed ei saa sellistel hetkedel kahjustatud.“