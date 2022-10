Riho Terras: riigikaitseõpetus peaks olema kohustuslik

Terrase sõnul näitab ukrainlaste vastupanuvõime ja ka Eesti enda ajalugu, kui oluline roll on kaitsetahtel. „Riigikaitseõpetus on suuresti õpetus riigist. See annab ülevaate sellest, milleks on riik tähtis ja milleks on kaitseväge vaja. Ühtlasi kasvatab see noortes kodanikutunnet ja kaitsetahet. Ukrainlaste senise edu alus Venemaa vastu põhineb justnimelt võitlusmoraalil. Enda ajaloost võime leida inspiratsiooni Vabadussõjast, kus koolinoored läksid võitlema iseseisva Eesti eest,“ rääkis Terras.

„Tänane riigikaitseõpetus on vabatahtlik, kuid see on noorte seas väga populaarne ning tegemist on edulooga. Laiapindse riigikaitse käsitluse kohaselt on riigi julgeoleku tagamisel igal kodanikul oma roll. Kohustuslik riigikaitseõpetus tagab, et meie noored saavad aru, miks on meil riigikaitse ning milline on selles ühiskonna ja üksikisiku roll. Sellega tagame, et kriisiolukorras on Eesti kodanikel valmidus Eestit kaitsta,“ ütles Terras.